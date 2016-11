22.11.2016 - 08:42 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - La Chambre de la sécurité financière (CSF) nomme René Trépanier comme directeur aux affaires juridiques et réglementaires.

Il était récemment directeur adjoint au Bureau des enquêtes indépendantes du Gouvernement du Québec.







Entre 2008 et 2014, il était vice-président conformité, sécurité et anti-fraude à la Banque Laurentienne, selon les informations recueillies sur LinkedIn.Dans le cadre de ses nouvelles responsabilités, René Trépanier entend « consacrer toutes [ses] énergies à faire en sorte que la CSF demeure un chef de file en matière d'encadrement et un organisme d'autoréglementation inspirant », peut-on lire dans l'avis de nomination.Il entrera en fonction le 28 novembre prochain.