Diversico élargit son équipe

21.11.2016 - 09:33 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE - Daniel Guillemette, président du cabinet de services financiers Diversico, nomme Monique Lachance comme coordonnatrice aux services opérationnels.

Elle veillera au traitement et au suivi des demandes de service des clients des cabinets associés à la firme, en matière de produits d'assurance et des produits d'investissement.



Monique Lachance possède un permis en assurance de personnes et sera également appelée à traiter les nouvelles affaires soumises par nos conseillers.