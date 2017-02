10.02.2017 - 10:10 - Finance et Investissement

Le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) lance une série de consultations régionales sur l'option d'abandonner les commissions intégrés, tel que proposé par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

À la suite d'un sondage en ligne sur le sujet, le CDPSF prend la route pour quatre rencontres planifiés entre la mi-mars et la fin avril, où les intervenants régionaux pourront participer à une consultation, dont l'objectif est de recueillir les commentaires et suggestions de ses membres.







Il apparaît évident que l'association souhaite se placer du côté de la solution dans la situation face à l'abolition prochaine des commissions intégrés dans les fonds.





« Le modèle [de rémunération] actuel entraînerait par nature des conflits d'intérêts omniprésents et difficiles à gérer efficacement pour les gestionnaires de fonds d'investissement, les courtiers et les représentants », selon Mario Grégoire, président directeur-général du Conseil des professionnels en services financiers.



Pour le moment, les rencontres sont prévues à Drummondville (13 mars), Gatineau (4 avril), Sherbrooke (25 avril) et Trois-Rivières (27 avril).



Dans l'avis 81-408 des ACVM, intitulé Consultation sur l'option d'abandonner les commissions intégrées, publié le 10 janvier dernier, les régulateurs invitaient leurs membres à soumettre leurs commentaires écrits d'ici au 9 juin prochain.