17.04.2017 - 10:43 - Richard Cloutier

Gracieuseté (Kevin Desfossés)

PORTRAIT DE CONSEILLER – Kevin Desfossés s'est joint aux Remparts de Québec à l'automne 2005. Gardant les filets sous les ordres de Patrick Roy, il a remporté la Coupe Memorial en 2006.

Kevin Desfossés, qui est natif de la région de Québec, passe les deux années suivantes sur la glace de la Vieille Capitale, puis obtient un essai avec les Sénateurs d'Ottawa. Sa carrière l'amène ensuite à évoluer aux États-Unis au sein de la défunte Ligue internationale de hockey, ainsi qu'en Europe, notamment en France et en Italie.« Ce fut une période extraordinaire et très formatrice », témoigne Kevin Desfossés, qui est aujourd'hui directeur de division au Groupe Investors.Il ne cache pas que le hasard a joué un grand rôle dans son arrivée dans le secteur financier.« Lorsque l'on joue au hockey, notre ambition consiste à rejoindre la Ligue nationale. On ne se soucie pas tellement de notre après carrière. Malgré tout, au fil des années, je n'ai jamais cessé d'étudier », confirme Kevin Desfossés, qui a notamment complété un baccalauréat en administration des affaires.En 2012, incité par sa conjointe à étudier sérieusement ses options, il est soutenu dans sa démarche par l'un de ses anciens coéquipiers. « Kevin Hamel m'a pris sous son aile et j'ai fait un stage universitaire au Groupe Investors à l'été 2012. C'est ce qui m'a permis de découvrir la profession. »Il est officiellement entré en poste au Groupe Investors le 2 mai 2013.Aujourd'hui attaché au bureau de Sainte-Foy, Kevin Desfossés, qui est planificateur financier, représentant en épargne collective, conseiller en sécurité financière, conseiller en assurance et en rentes collectives, et conseiller en régimes d'assurance collective, sert environ 300 familles et supervise une équipe de six conseillers.« On ne se fera pas de cachettes, l'environnement des services financiers est un secteur qui est ultra compétitif. Aussi bien les banques que nos compétiteurs plus directs, tout le monde veut offrir le meilleur service et aider les clients. C'est un environnement qui rappelle un peu l'aspect compétitif du hockey et j'aime beaucoup ça », indique Kevin Desfossés.De fait, il s'est rapidement illustré en remportant la palme, en 2014 et 2015, du plus grand nombre dossiers en assurances vendus au sein du Groupe Investors, parmi tous les conseillers de moins de quatre ans d'expérience.L'assurance est d'ailleurs un élément distinctif de sa pratique. « C'est toujours du cas par cas, mais je crois que le volet assurance est primordial pour le client et que toute la base de la planification financière passe par là ».Pour l'instant, Kevin Desfossés ne cherche pas à se spécialiser auprès d'un type de clientèle en particulier. « Ce sera peut-être le cas un jour, mais jusqu'à présent, j'assume que toutes les personnes qui veulent prendre le temps de gérer leur finance méritent d'avoir les conseils d'un planificateur financier et je n'hésite pas à les rencontrer et à m'assoir avec eux ».Il tire d'ailleurs une certaine fierté du fait qu'il développe presqu'exclusivement sa clientèle par référence. « Plus je m'assoie devant des personnes, plus j'aide de gens, plus ils sont intéressés à m'introduire auprès de personnes de leur entourage, qui sont susceptible de devenir des clients à leur tour. Je suis très à l'écoute des besoins des gens que je rencontre et j'essaie de leur apporter tout mon soutien ».À titre de directeur de division, Kevin Desfossés agit de la même façon. Il cherche à encadrer et à former les membres de son équipe en montrant l'exemple.« Évidemment nous sommes tous des travailleurs autonomes, mais tout en les laisser voler de leurs propres ailes, j'essaie d'être le plus disponible possible pour eux quand ils en ont besoin, dit-il. Kevin Hamel, mon mentor, m'a éduqué et enseigné la profession en me prenant sous son aile. Aujourd'hui, je cherche à faire la même chose ».Ayant toujours attribué une grande importance à la formation, Kevin Desfossés n'a jamais cessé de vouloir compléter ses connaissances. Il a récemment obtenu son titre de planificateur financier. « Je suis très fier de cet exploit. Je me sens davantage en confiance lorsque je rencontre mes clients et c'est une démarche que je recommande à tout ceux qui ont l'ambition de faire carrière à long terme dans l'industrie ».