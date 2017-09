Fiera recrute chez Optimum

08.09.2017 - 09:17 - Finance et Investissement

Partager cet article

NOUVELLES DU MONDE – Fiera Capital ajoute de la profondeur à son équipe de revenu fixe en recrutant trois professionnels provenant d'Optimum Gestion de Placements, dont le chef des placements, Charles Lefebvre.

Les trois - Charles Lefebvre, Luc Bergeron et Tan Vu Nguyen - travaillaient ensemble chez Optimum et possèdent plus de 20 ans d'expérience dans le secteur.

« Les nouveaux membres de notre équipe s'inscrivent dans la même lignée puisqu'ensemble ils ont obtenu des rendements à long terme dans le premier quartile pour leurs clients », a souligné Jean-Philippe Lemay, président, chef de l'exploitation et chef des placements de la division canadienne de Fiera Capital, par voie de communiqué.

Luc Bergeron avait atterri chez Optimum comme vice-président adjoint, titres à revenu fixe en janvier 2011, après un passage de cinq ans chez Investissements PSP.

De son côté, Tan Vu Nguyen était, depuis près de 11 ans, vice-président et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, pour la société. Il conserve par ailleurs ce titre dans ses nouvelles responsabilités chez Fiera.