Les départs se succèdent à Investissements PSP

15.02.2018 - 08:49 - La rédaction, Conseiller

Partager cet article

Le gestionnaire de caisses de retraite publiques Investissements PSP a perdu une cinquantaine de ses hauts dirigeants en moins de trois ans. Des départs qui ont un coût pour le moins élevé…



C'est ce que rapporte La Presse. En effet, durant le court mandat d'André Bourbonnais comme P-DG (d'avril 2015 à janvier 2018), et malgré de bons résultats financiers, près de 90 cadres ont quitté la firme, « dont 50 employés de niveau supérieur à directeur ou « manager » » sur un total de 239 employés de ce niveau, indique le quotidien montréalais.



Sur les 19 VP que comptait PSP à l'arrivée d'André Bourbonnais, 10 sont partis depuis, trois de leur propre chef tandis que sept se sont fait montrer la porte, ajoute La Presse, qui précise que l'ex-P-DG a récemment abandonné ses fonctions chez Investissements PSP pour un poste de direction dans le secteur des investissements alternatifs chez BlackRock, à New York.



Lire la suite via Conseiller.ca