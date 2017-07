31.07.2017 - 09:09 - Finance et Investissement

WisdomTree Canada devient un fournisseur de fonds négociés en Bourse (FNB) sans commission sur la plateforme Questrade.

Le partenariat touche l'ensemble des FNB canadiens de WisdomTree. Les sociétés travailleront en collaboration sur l'élaboration et le déploiement d'une variété d'initiatives et de ressources pédagogiques sur les FNB pour les clients de Questrade.« Nous estimons que ces ententes stratégiques avec WisdomTree continueront de donner aux investisseurs accès à des FNB novateurs et à faible coût ainsi qu'à des formations essentielles », a souligné Edward Kholodenko, président et chef de la direction de Questrade, par voie de communiqué.WisdomTree est arrivée dans le marché canadien l'an dernier en lançant six FNB d'actions au Canada et vient de lancée une série de FNB à revenu fixe à bêta intelligent.« L'annonce d'aujourd'hui représente un autre jalon dans la croissance de notre entreprise sur ce marché clé et reflète notre profond engagement envers le Canada », a pour sa part indiqué Kurt MacAlpine, chef des placements mondiaux, WisdomTree Investments.Elle devient également une consultante de Portfolio IQ de Questrade, le service d'investissement en ligne géré activement.Le manufacturier de FNB américain s'engage aussi à acquérir le droit de gérer huit FNB de Questrade, représentant des actifs sous gestion d'environ 89 M$.