L'effet Trump, selon François Bourdon

10.01.2017 - 08:35 - Pierre Théroux

Partager cet article

PERSPECTIVES 2017 - L'élection inattendue de Donald Trump à la présidence américaine est à n'en pas douter, l'un des nombreux rebondissement ayant marqué la planète financière et économique l'an dernier. Que nous réserve 2017 ? Dans cette série d'articles, des spécialistes en placement nous font part de leurs perspectives et des meilleures stratégies offensive et défensive à adopter afin d'en profiter ou s’en prémunir.