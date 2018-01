10.01.2018 - 09:31 - Yannick Clérouin, LesAffaires.com

PLANÈTE FINANCE - On ne connaît pas encore le successeur de Warren Buffett à la tête du conglomérat Berkshire Hathaway, mais on a un indice plus clair de qui ça pourrait être après que l'investisseur le plus célèbre de l'histoire eut élevé deux de ses lieutenants aux postes de vice-présidents du conseil d'administration.

Berkshire Hathaway a indiqué mercredi qu'elle bonifiait son conseil d'administration comptant 12 membres de deux nouveaux administrateurs, Ajit Jain et Gregory Abel.Ajit Jain, 66 ans, a été nommé vice-président des activités d'assurances. L'homme d'origine indienne est vice-président de National Indemnity Company et s'est joint à la division assurances du conglomérat en 1986.Gregory Abel, 55 ans, occupera pour sa part le poste de vice-président des autres entreprises non liées au domaine de l'assurance. Il est présentement PDG de Hathaway Energy Company, dont il est à l'emploi depuis 1992. Il est considéré par Wall Street comme le principal prétendant à la direction de l'entreprise dont la valeur boursière dépasse les 500 G$US.M. Buffett a mentionné surmercredi matin que ces nominations s'inscrivaient dans le plan de succession à long terme de l'entreprise qu'il dirige depuis plus de 50 ans. «Ce sont les deux personnes clés chez Berkshire. Les deux ont Berkshire dans le sang et connaissent leurs entreprises comme le fond de leur poche.»La grande question posée par la journaliste et amie de Warren Buffett, Betty Quick: pourquoi maintenant?«Il n'y a rien de magique à propos du moment choisi», a dit M. Buffett, soulignant que les choses se sont bien déroulées au cours des dernières années même s'il n'avait pas fait connaître son dauphin.Le dirigeant de 87 ans de Berkshire Hathaway a admis que cela aurait pu être fait il y a cinq ans, mais a insisté sur le fait qu'il y avait des avantages à ce que les deux principaux intéressés prennent le temps de mieux connaître les entreprises qu'ils dirigent.La question de la succession du légendaire président et chef de la direction de Berkshire n'est pas nouvelle.«La personne qui me succédera devra préserver la culture de Berkshire, savoir gérer le capital et veiller à ce que ses dirigeants, qui figurent parmi l'élite en Amérique, soient heureux dans leur travail», avait répondu M. Buffett à un actionnaire soucieux de connaître son successeur, lors de l'assemblée annuelle de 2004. Il était alors âgé de 73 ans. L'hebdomadaire Barron's avait alors fait sa manchette sur l'éventuel remplaçant de M. Buffett. À l'époque, David Sokol était considéré comme le successeur le plus probable. Ce dernier a toutefois quitté l'entreprise dans la controverse en mars 2011.Au moment où la question de la succession de M. Buffett animait l'assemblée annuelle de 2004, l'action de catégorie A du conglomérat valait 92 200 $US. Elle vaut aujourd'hui 304 500 $US.