Bientôt des incitatifs financiers de l’employeur en matière de littératie financière ?

20.02.2018 - 08:59 - LesAffaires.com

PLANÈTE FINANCE – C'est ce que des entreprises ont commencé à faire chez nos voisins du sud.



Celles-ci craignent que de vivre en attendant le chèque de paie à chaque semaine crée une angoisse qui nuit à la productivité des travailleurs.



Des sociétés comme Aetna et Sun Trust Banks ont donc mis en place des programmes de bien-être financier offrant des incitatifs monétaires aux employés qui suivent des formations en finances personnelles.



Le transporteur Pitt Ohio a ainsi donné 56$US à ses camionneurs qui investissaient 19$ par semaine pendant six mois dans un compte d'épargne, puis doublé la mise pour ceux qui le faisait pendant douze mois. Résultat : 92% des employés se sont ainsi créé un fonds d'urgence d'au moins 1000$.



«L'anxiété est une cause importante des troubles de santé, et l'argent est une cause importante d'anxiété», résume Willam Rogers, PDG de Sun Trust, au Wall Street Journal. Logique.