Radiation permanente pour appropriation de fonds

01.05.2017 - 09:24 - Finance et Investissement

Himler Constant a été radié de façon permanente par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) après avoir plaidé coupable aux quatre chefs d'infraction contenus à la plainte disciplinaire.



Himler Constant s'est approprié à quatre reprises des sommes variant entre 5 000 $ et 15 000 $ que lui avait confiées son client aux fins d'investissement.



Himler Constant (certificat no 169195, BDNI 1774231) exerçait ses activités à titre de représentant de courtier en épargne collective au moment des faits reprochés, qui se sont déroulés à Montréal.



Le comité de discipline a retenu le fait que l'intimé a fait preuve d'un manque d'intégrité ayant causé un préjudice important à l'image de la profession, du fait qu'il ait agit « de façon préméditée et volontaire ».



Selon le comité, « outre le plaidoyer de culpabilité, la présence d'une seule victime et l'absence d'antécédent disciplinaire au moment des faits reprochés, peu d'éléments atténuants peuvent être invoqués en sa faveur ».



Pour ces raisons, le comité de discipline a ordonné la radiation permanente de Himler Constant et l'a condamné au paiement des déboursés.