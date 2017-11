27.11.2017 - 11:12 - Finance et Investissement

Julie Boucher a été radiée de manière permanente par le comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (CSF) après avoir plaidé coupable à l'unique chef d'infraction contenu à la plainte disciplinaire.

Julie Boucher (certificat no 207703, BDNI no 3215111) s'est livrée à de la cavalerie de chèques (kiting), en effectuant 102 chèques sans provision pour une somme correspondant à 140 681,92 $, de même que 63 virements à partir de ses deux comptes à la Caisse vers son compte détenu à la RBC, pour une somme totalisant 100 563,25 $.L'enquête effectuée par l'employeur de Julie Boucher a révélé que 54 des 63 virements effectués ont été faits le jour même où survenait le dépôt d'un chèque sans provision tiré à partir de son compte à la RBC. « L'intimée, afin de compléter son stratagème, a aussi dégelé à 58 reprises des chèques qu'elle déposait dans ses comptes afin que les fonds puissent être transigés immédiatement vers son compte à la RBC avant la fin du délai de compensation ».Dans son analyse, le comité constate qu'une « très grande préméditation était nécessaire à l'intimée pour mettre en place sa cavalerie de chèques et elle a abusé sans réserve de la confiance que son employeur ».« Le comportement de l'intimée est d'autant plus grave compte tenu qu'elle avait été sanctionnée par son employeur une première fois le 21 octobre 2015 et que, par la suite, nonobstant cette sanction où son employeur avait quand même fait montre de clémence à son égard, elle a néanmoins continué son stratagème », ajoute-t-on.Le comité indique aussi que Julie Boucher se trouvait alors dans une très mauvaise situation financière, « à un point tel qu'ayant fait des emprunts à un taux d'intérêt exorbitant, son salaire servait presque uniquement à rembourser les intérêts de ces prêts ».Julie Boucher avait d'ailleurs fait suivre ses représentations au comité de discipline et voici un extrait de son courriel : « Durant l'été et l'automne 2015, j'avais des difficultés financières très graves. Je m'étais embarqué (sic) dans les « Pay Day Loan », type de prêt illégal au Québec, mais légal en Ontario. Ce type de prêt est également connu sous le nom de « Shark Loan » puisque dès que tu t'embarques dans ceux ci (sic), il n'y a pas de moyen de s'en sortir est (sic) les intérêts sont très très haut (sic)! »Le comité note par ailleurs que le découvert auprès de la Caisse résultant des innombrables transactions effectués s'est élevé à 12 000 $, « laquelle somme fut remboursée par les parents de l'intimée et, par conséquent, la Caisse n'a pas subi de perte pécuniaire ».