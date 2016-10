Plus de transparence sur l'analyse des coûts avantages des régulateurs, demande l'ACCVM

21.10.2016 - 14:53 - Finance et Investissement

Partager cet article

« Les organismes de réglementation se sont abstenus de mener des analyses de coûts avantages quantitatives en bonne et due forme à cause de leur complexité et la crainte que le processus d'élaboration des règles s'embourbe dans un débat interminable sur l'évaluation des coûts et avantages », soutient Ian Russell, président et chef de la direction de l'Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM) dans sa centième "Lettre du président".