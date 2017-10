Le Curateur public simplifie le mandat de protection

23.10.2017 - 08:21 - La rédaction, Conseiller

Le Curateur public du Québec vient de lancer une nouvelle édition simplifiée du mandat de protection, annonce l’organisme dans un communiqué publié hier.



Le guide et le formulaire de ce document qui a valeur juridique ont été entièrement repensés, « pour répondre davantage aux besoins des Québécois », leur faciliter la tâche et « les guider dans leur réflexion ». Le mandat est offert sans frais en ligne en version PDF, sur le site web du Curateur, ou en librairie au coût de 9,95 $.

« Nous voulons qu'il soit encore plus accessible à davantage de citoyens. En offrant un document plus simple, plus clair, nous souhaitons favoriser la réflexion de celui qui s'apprête à faire ce geste », commente dans le communiqué Me Normand Jutras, curateur public du Québec.



