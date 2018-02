21.02.2018 - 09:59 - Investment Executive

Plus de 75% des utilisateurs interrogés disent que le service est «meilleur» ou «beaucoup mieux» qu'une expérience traditionnelle d'investissement

Un nombre écrasant de Canadiens qui utilisent une plate-forme d'investissement, (robot-conseiller) estiment que le service est «bien meilleur» ou «meilleur» que les services bancaires traditionnels, selon un sondage mené par Young and Thifty, un site Web consacré au finances personnelles pour milléniaux,Plus précisément, 77% des personnes interrogées préfèrent les robots-conseillers aux banques traditionnelles alors que seulement 3% préfèrent ces dernières.L'un des plus grands avantages attribués aux robots-conseillers est qu'il encourage plus de Canadiens à épargner pour la retraite. En fait, 59% des participants à l'enquête disent qu'ils sont plus susceptibles d'investir dans leur retraite en s'engageant auprès d'un conseiller robot.Les répondants à l'enquête disent qu'ils sont attirés par les plateformes de robots-conseillers en raison de leurs frais peu élevés (56%), de la facilité d'utilisation et de la commodité qui en découle (29%) et des rendements liés aux placement (5%).Notamment, les répondants n'étaient pas particulièrement dérangés par l'absence de conseils en matière de placement par un conseiller en chair et en os. Par exemple, 49% des participants au sondage ont déclaré être satisfaits des réponses obtenues par e-mail ou par clavardage, 17% disent que le robot-conseiller a initié un appel téléphonique qui s'est avéré utile et 26% affirment qu'ils n'ont pas du tout besoin de soutien humain.