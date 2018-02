21.02.2018 - 10:58 - Finance et Investissement

La durée de vie des Canadiens continue d’augmenter, bien que le rythme de cette augmentation a ralenti au cours des cinq dernières années selon les statistiques de mortalité du Programme de la sécurité de la vieillesse (SV).

Depuis l'an 2000, l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter pour les hommes et les femmes bénéficiaires de la SV. Ainsi, les hommes âgés de 85 ans peuvent maintenant espérer vivre un an de plus. Alors qu'en 2000, les statistiques leur donnaient encore 5,4 ans, en 2016, ils pourraient atteindre les 91 ans. Les femmes de 85 ans peuvent espérer avoir encore 7,7 années contre 6,7 en l'an 2000.Cependant, l'espérance de vie a tendance à ralentir chez les deux sexes, bien que ce ralentissement soit plus prononcé chez les hommes que chez les femmes. L'espérance de vie des hommes de 65 à 75 ans bénéficiaires de la SV s'est accrue en moyenne de 2,5, entre 2002 et 2006, de 2,0 entre 2007 et 2011 et de 1,4 mois par année entre 2012 et 2016.En comparaison, l'espérance de vie des femmes bénéficiaires dans la même tranche d'âge s'est accrue en moyenne de 1,7 mois au cours de la tranche de cinq ans la plus récente (2012 à 2016).Les taux annuels moyens d'amélioration de la mortalité confirment cette tendance. Leurs chiffres indiquent une tendance à la baisse pour tous les groupes d'âge de moins de 80 ans et un taux annuel moyen d'amélioration de la mortalité relativement stable pour les personnes âgées de plus de 80 ans.