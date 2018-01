23.01.2018 - 07:10 - Finance et Investissement

alphaspirit / 123rf

Addenda Capital lance son Fonds commun Addenda revenu fixe – Investissement d'impact, l'un des premiers fonds à revenu fixe d'investissement d'impact axé sur les placements canadiens.

La société privée de gestion de placements, qui gère 27 G$ en actif, est un chef de file en investissement durable. Les placements de leur nouveau Fonds commun Addenda revenu fixe s'articulent autour de quatre grands points du développement durable : les changements climatiques, la santé et le mieux-être, l'éducation et le développement communautaire.Ce fonds, essentiellement composé de titres canadiens, tels que des titres de créance publics, des prêts et des prêts hypothécaires commerciaux, est offert aux investisseurs institutionnels et aux clients fortunés canadiens. Il est conçu afin de générer des retombées sociales et environnementales positives tout en bénéficiant de rendements similaires au marché.« De plus en plus, les investisseurs cherchent à influencer diverses causes tout en réalisant des rendements financiers. Nous rendons l'investissement d'impact accessible aux investisseurs puisque ceux-ci peuvent simplement transférer une partie ou la totalité de leurs titres à revenu fixe traditionnel à notre Fonds », affirme Roger Beauchemin, président et chef de la direction d'Addenda Capital.Avec ce fonds, Addenda Capital estime offrir aux investisseurs un Fonds qui produira du revenu et une croissance de capital à long terme. Selon les chiffres de l'Association pour l'investissement responsable (AIR), l'investissement d'impact a connu une croissance de 123 % au Canada entre 2013 et 2015 et Addenda Capital estime que cette tendance devrait se maintenir à la hausse.