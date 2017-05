Petits comptes en déclin

01.05.2017 - GUILLAUME POULIN-GOYER

TOP DES COURTIERS QUÉBÉCOIS - Si les conseillers en placement étaient des pêcheurs, ils devraient année après année desserrer davantage les mailles de leurs filets pour laisser filer des poissons de plus en plus gros.



En effet, les courtiers de plein exercice incitent toujours davantage leurs conseillers à réorienter les petits comptes vers d'autres partenaires de leur institution financière, à savoir les plateformes de courtage à escompte ou les succursales bancaires et les caisses.