Marché obligataire en zone instable

01.04.2017 - Yan Barcelo

Le marché des obligations opère un virage névralgique que la déroute de novembre 2016, avec des pertes de plus d'un billion de dollars américains, n'a fait que souligner. Les gestionnaires de fonds sont fortement conscients des risques de dérapage et dirigent leurs actifs de façon à tirer parti d'un environnement qui s'annonce très volatil.



Après un parcours de plus de dix ans, le déclin constant des taux d'intérêt orchestré par les grandes banques centrales a atteint son plancher en juillet 2016. Les anticipations d'inflation accrue et d'ajustements à la hausse des taux directeurs des banques centrales changent désormais la donne.