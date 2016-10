01.10.2016 - James Langton

Les changements ne s'arrêteront pas au MRCC 2.



Alors que la mise en oeuvre de la seconde phase du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2) est enfin terminée, les régulateurs en valeurs mobilières envisagent déjà d'autres changements qui menacent d'ébranler l'industrie canadienne du placement de façon encore plus profonde.



Les dernières dispositions, et les plus significatives, du MRCC 2 - les relevés améliorés de frais et de rendement envoyés aux clients - sont entrées en vigueur à la mi-juillet. À la suite de cet exercice de mise en oeuvre qui a duré trois ans, bon nombre dans l'industrie du placement peuvent considérer que le pire est passé en matière de réforme réglementaire fondamentale. Cependant, étant donné que les régulateurs en valeurs mobilières et les gouvernements provinciaux envisagent déjà de nouvelles mesures pour renforcer la protection des investisseurs, il est clair que l'industrie devrait se préparer à faire face à la perspective d'autres bouleversements à venir en matière de réglementation.





À la fin d'avril, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un document de consultation qui établit une série de «réformes ciblées» visant à dissiper les préoccupations constantes des régulateurs concernant les relations clients-conseillers. Entre autres choses, les régulateurs continuent à s'inquiéter du grand manque d'information entre la plupart des clients et leurs conseillers. En effet, plusieurs études récentes ont révélé que près de 50 % des investisseurs canadiens ignorent ce qu'ils paient pour le conseil en placement, et beaucoup croient qu'ils ne paient rien.

Les régulateurs se soucient également du fait que les clients s'appuient trop sur leurs conseillers en matière de conseil, et que malgré cette dépendance, ils n'obtiennent pas de valeur pour leur argent. Ils se préoccupent aussi du fait que les conflits d'intérêts, qui trouvent leur origine dans le système de rémunération, sont trop généralisés et mal gérés.

Vers une norme légale ?

Préoccupées du fait que l'industrie et le système de réglementation servent mal les investisseurs, les ACVM proposent un certain nombre de «réformes ciblées» jugées nécessaires par les régulateurs.

Parmi les changements possibles : des mesures d'amélioration de la réglementation des conflits d'intérêts, des exigences de renforcement des normes de convenance et de connaissance du client et du produit (KYC/KYP), et un resserrement des recommandations des types de titres que les conseillers peuvent utiliser.

Les ACVM (sauf en Colombie-Britannique) envisagent également qu'une norme légale de meilleur intérêt soit imposée. Une norme de meilleur intérêt représenterait une obligation majeure supplémentaire pour les courtiers et les conseillers qui devraient faire passer les intérêts des clients avant les leurs et résoudre tout conflit d'intérêts en faveur du client.

Les partisans les plus convaincus de cette idée, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et la Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick, maintiennent que les réformes ciblées proposées ne suffiront pas, car elles ne peuvent pas régler tous les problèmes de protection de l'investisseur susceptibles de surgir.

Elles considèrent qu'il est également nécessaire qu'un principe général exige que l'industrie accorde la priorité aux intérêts des investisseurs. Selon elles, cela mettrait la réalité réglementaire en phase avec les convictions de la plupart des investisseurs, soit qu'on exige déjà que les conseillers agissent dans le meilleur intérêt de leurs clients.

Toutefois, la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique précise qu'elle ne croit pas à la nécessité d'une norme légale de meilleur intérêt. Bien qu'elle partage les préoccupations des autres régulateurs concernant la relation client-conseiller, elle affirme que ces questions peuvent être réglées grâce à l'ensemble de réformes ciblées proposées, ce qui renforcera la compétence du conseiller, améliorera les normes de diligence raisonnable et réglementera les titres des conseillers.

Selon le document des ACVM, les régulateurs des autres provinces sont plus ou moins à l'aise avec l'idée d'imposer une norme de meilleur intérêt, mais ils entreprennent la consultation pour explorer cette idée.

Conflits d'intérêts à l'étude

Entre-temps, les organismes d'autoréglementation - l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) - voient plus loin que le MRCC 2. Plus particulièrement, les organismes d'autoréglementation (ainsi que la CVMO) ont indiqué leur intention d'étudier les conflits liés à la rémunération chez les divers courtiers sous leur surveillance. Cela alimentera les réflexions des régulateurs concernant une éventuelle norme de meilleur intérêt et les réformes ciblées. L'OCRCVM ajoute que cela aidera les organismes d'autoréglementation à décider s'il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires pour clarifier ses normes existantes en matière de gestion des conflits et de priorisation des intérêts des clients.

De plus, à la fin de juin, les ACVM ont déclaré leur intention de publier à l'automne un document de consultation qui proposera l'élimination de la pratique des gestionnaires de fonds communs qui paient les courtiers et leurs représentants par l'intermédiaire de commissions de suivi et d'autres commissions intégrées. On demandera plutôt aux courtiers de facturer leurs services directement aux investisseurs.

Ces deux initiatives majeures (le meilleur intérêt et la réforme des frais des fonds communs) en sont à leurs tout débuts. Mais il apparaît que les régulateurs ont compris que la divulgation ne suffisait pas pour dissiper certaines préoccupations de longue date concernant la protection des investisseurs particuliers.

Historiquement, la divulgation a été la fondation de base de la protection de l'investisseur au Canada. Toutefois maintenant, en raison de la perspective de ces réformes supplémentaires, les régulateurs semblent accepter qu'il faut plus que de la transparence pour assurer que les investisseurs sont traités équitablement par l'industrie et protégés adéquatement par les autorités de surveillance.

Divulguer n'est pas assez