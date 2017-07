La rémunération, c'est l'«identité»

01.07.2017 - Jean-François Barbe

L'Australie implantera en 2017 un nouveau modèle de rémunération qui changera de fond en comble l'industrie de l'assurance de personnes.

Selon ce nouveau modèle de rémunération, les commissions de première année ne pourront pas franchir la barre de 80 %.



Les commissions annuelles ne dépasseront pas 20 %. Mais dès juillet 2018, les commissions de première année seront limitées à 60 %.



Si la police est annulée au cours de la première année, les commissions seront remises en totalité. Si l'annulation survient au cours de la seconde année du contrat, le taux de remise sera de 60 %. Finalement, les primes liées aux volumes de ventes seront dorénavant prohibées.







Selon l'Association of Financial Advisers (AFA), «la plupart des conseillers comprennent que les réductions progressives des commissions de première année seront compensées par des commissions de suivi plus élevées».



Toutefois, ajoute l'organisation australienne, ces changements sont si importants qu'ils bouleversent le «sentiment d'identité» des conseillers. Afin d'atténuer le choc, l'AFA rappelle que ces changements à la rémunération augmenteront la valeur de la clientèle des conseillers.