01.10.2017 - Frédéric Roy

Jean-François Chalifoux (Photo crédit: David Cannon)

Jean-François Chalifoux, président-directeur général de SSQ Groupe financier, a toujours voulu prendre la tête de grandes équipes dans l'industrie des services financiers canadiens. Cet actuaire de formation aura eu besoin d'un peu plus de 20 ans, passés dans toute une série de postes et d'entreprises du secteur financier, pour atteindre son objectif.



Le choix de l'industrie s'est fait naturellement pour lui, sa famille ayant baigné presque exclusivement dans les services financiers, car son père est l'ancien adjoint à la direction générale de la Fédération du Mouvement Desjardins, sa mère travaillait en assurance, son grand-père est fondateur d'une caisse populaire et sa grand-mère était caissière.





D'abord attiré par l'assurance de dommages, où il pouvait rapidement voir l'impact de ses projections, il a débuté chez Promutuel, à Québec, en 1992, comme conseiller en actuariat. Jean-François Chalifoux se rappelle avoir été un des rares de sa promotion à obtenir rapidement un emploi, année où l'industrie des services financiers canadiens subissait encore les répercussions de la récession mondiale.

Trois ans plus tard, il quitte l'assureur de dommages pour un emploi similaire au Mouvement Desjardins, qu'il abandonnera après trois ans, à 27 ans, pour son premier poste de gestionnaire, à titre de directeur de l'actuariat d'une petite équipe d'actuariat chez ING (Intact assurance à l'époque), à Toronto.

Il n'en avait toutefois pas encore terminé avec le Mouvement Desjardins. En 2000, après l'acquisition par Desjardins Assurances générales de deux filiales d'assurance de la Banque CIBC hors Québec - La Personnelle et Certas -, la société part à la recherche d'une personne bilingue qui connaît bien son environnement et lui offre le poste de gestion d'une équipe de 80 personnes.

Moins d'un an après son embauche, celle qui l'avait recruté quitte précipitamment l'organisation. Il occupe par intérim la direction générale du secteur. Lorsque son patron, Jude Martineau, président et chef de la direction des sociétés d'assurance de dommages du Mouvement Desjardins, le convoque à son bureau, il lui offre d'occuper le poste de façon permanente, ce qui le prend de court. Alors âgé de 31 ans, et dans l'attente de son deuxième enfant, Jean-François Chalifoux juge que le risque est grand.

«Dans mon esprit, je me considérais comme trop jeune et trop inexpérimenté, ajoute-t-il. Toutefois, entre faire confiance à un nouveau et me faire confiance à moi, j'ai fait le choix de me faire confiance.»

En acceptant le poste, il se retrouverait à la tête de 800 employés. Après une discussion franche et ouverte avec Jude Martineau, il décide de courir le risque et d'accepter l'offre.

Malgré sa rapide progression professionnelle, Jean-François Chalifoux garde en tête son objectif de devenir numéro un d'une société, et il ne se repose pas sur ses lauriers. Il cherche dès lors à se diversifier et à obtenir un poste de gestionnaire des opérations en services financiers et non seulement en assurance de dommages.

Cette occasion se présente en 2009 lorsqu'il obtient le poste de premier vice-président assurance institutionnelle, assurance directe. En 2014, il est finalement nommé directeur général de l'assureur de personnes du Mouvement Desjardins par Denis Berthiaume, qui était à l'époque président et chef de l'exploitation de Desjardins Sécurité financière (DSF).

En juin 2015, après 12 ans chez Desjardins, on lui offre finalement le poste de président-directeur général de SSQ Groupe financier.

«Je regardais le profil recherché, les qualités que SSQ souhaitait du futur leader et je trouvais que j'en possédais plusieurs», dit-il.

Attiré par le défi de croître sur le marché canadien et par la forte dimension humaine de l'assureur, Jean-François Chalifoux accepte le poste. Il se retrousse les manches et se met à travailler sur la transformation interne de la société.

Consolider avant de grossir

SSQ misera sur la croissance interne et surtout sur la consolidation de sa nouvelle structure opérationnelle et de gouvernance intégrée pour se développer dans les trois prochaines années. Dans un premier temps, Jean-François Chalifoux s'est attelé à simplifier la structure de l'assureur tout en mettant au point un nouveau plan stratégique triennal.

«Je sentais que les employés souhaitaient créer des occasions, des ventes croisées, des synergies d'affaires, du référencement intersecteurs, qu'ils désiraient être plus efficaces sur le plan opérationnel, mais qu'ils n'y arrivaient pas», explique-t-il.

Ce gain d'efficacité s'est réalisé dans les quatre principales lignes d'affaires, soit en assurance vie, en assurance de dommages, en assurance collective et en investissement.

«Nous sommes passés de lignes d'affaires à des fonctions d'affaires, soit de manufacture, de distribution et de gestion d'opérations», indique Jean-François Chalifoux.

La restructuration a également entraîné la fusion des cinq entreprises de distribution - SSQ, cabinet de services financiers ; assurancevoyages.ca ; 6801188 Canada ; SSQ Évolution ; et Garantie supplémentaire 100 Limite - en une seule, nommée SSQ Distribution.

Dans un deuxième temps, Jean-François Chalifoux a décidé de simplifier la structure de gouvernance de l'entreprise. SSQ a maintenu ses trois conseils d'administration - un pour SSQ, Société d'assurance-vie, un pour SSQ, Société d'assurance, et un pour SSQ, Société d'assurances générales - pour veiller au bon fonctionnement de la société, mais leur taille et leur composition ont été harmonisées.

La réorganisation rend possible une gestion intégrée pour l'ensemble des opérations de la société et simplifie le travail des administrateurs, car elle leur permet d'avoir une compréhension globale de tous les secteurs d'activité.

Les employés ont appris les modifications en mars 2016 et les deux modèles ont cohabité jusqu'à l'application complète du nouveau modèle, en janvier 2017.

Le président croit que ces changements importants leur permettront d'atteindre trois objectifs distincts, soit d'augmenter le nombre de ventes croisées, d'améliorer l'efficacité des opérations de l'entreprise et de permettre aux employés de se développer dans l'organisation.