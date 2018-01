WealthBar et PPI lancent une plateforme destinée aux conseillers indépendants

26.01.2018 - 08:57 - Finance et Investissement

La Torontoise PPI, une société de commercialisation de solutions d'assurance au Canada s’est associée au conseiller-robot WealthBar, de Vancouver, afin de développer une plateforme en ligne, PPI Valet, qui offre des outils de soutien au marketing et donne accès à des portefeuilles à faible coût dont la surveillance et le rééquilibrage sont pris en charge par WealthBar, de même qu'à une garantie de conformité à la réglementation.



« Cette nouvelle plateforme en ligne facile à utiliser aidera les conseillers indépendants à alléger leurs tâches administratives et à passer plus de temps à servir les clients et à faire croître leurs affaires, affirme Tea Nicola, chef de la direction et cofondatrice de WealthBar. Tous les conseillers du pays peuvent tirer parti de l'expertise des gestionnaires de portefeuilles inscrits et de la garantie de conformité à la réglementation, sans la nécessité d'avoir cette expertise à l'interne. Nous nous chargeons de tout cela, pour que les conseillers puissent offrir une valeur rehaussée à leurs clients. »



« Et pour les clients, cela signifie qu'ils peuvent tirer parti de la gestion de patrimoine à moindre coût, tout en continuant de faire affaire avec leur conseiller », ajoute Tea Nicola. Selon elle, la plateforme PPI Valet ne remplace pas la relation client-conseiller, « elle l'améliore ».