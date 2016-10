Un client éduqué en vaut deux

15.10.2016 - Philippine de Tinguy

Les conseillers ont tout intérêt à intégrer l'éducation financière à leur stratégie de communication.



«C'est important que le client comprenne les conseils financiers qu'on lui fournit. Et plus le client est éduqué, plus le conseil aura de la valeur», pense Dominique Asselin, conseiller en placement chez RBC Dominion valeurs mobilières.



Martin Dupras, président de ConFor financiers, va encore plus loin : «La littératie financière est une obligation inhérente à notre profession, soutient-il. Peu importe que l'on soit bon pédagogue ou non, la valeur du conseil dépend de la façon dont l'épargnant applique la recommandation.»