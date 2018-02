06.02.2018 - 18:59 - Finance et Investissement

Top 25 - Robert Dumas, président pour le Québec à la Financière Sun Life, a été nommé « Personnalité financière de l'année 2017 » par Finance et Investissement.

« Robert Dumas est vraiment un mélange de gestionnaire de haut calibre et une personnalité de qualité. Il est apprécié partout, il est très influent dans l'industrie. C'est vraiment un gentleman des affaires. Il est très engagé dans sa collectivité, et ses affaires connaissent une bonne progression », a noté le jury du Top 25.De 2012 à 2016, la Financière Sun Life a réussi à faire passer ses parts de marché en matière de primes directes souscrites au Québec de 11,8 % à 15,1 %. Sa part de marché en assurance individuelle a progressé de 1,7 point de pourcentage durant la même période, pour s'établir à 646 M$ en primes directes souscrites en 2016. En rentes collectives, la part du marché québécois a grimpé de 26,7 points de pourcentage durant la même période, pour s'établir à 701 M$ en primes directes souscrites.Denis Berthiaume a reçu son prix lors de la soirée de la Personnalité financière de l'année 2017, qui s'est tenue le 6 février 2018 au Windsor, à Montréal.Le Top 25 est divisé en cinq catégories, chacune présentant quatre lauréats et un gagnant. La Personnalité financière de l'année est choisie parmi les cinq gagnants des catégories. Les catégories sont Assureurs de personnes, Institutions financières à portée nationale, Courtiers de plein exercice, Cabinets multidisciplinaires et Sociétés de gestion indépendante.Ainsi, Robert Dumas, président pour le Québec à la Financière Sun Life, remporte la catégorie Assureurs de personnes.Pour sa part, Guy Cormier, président et chef de la direction, Mouvement Desjardins, remporte la catégorie Institutions financières à portée nationale. Martin Lavigne, président pour la Financière Banque National, remporte la catégorie Courtiers de plein exercice, alors que la catégorie Cabinets multidisciplinaires revient à Gilles Cloutier, président-fondateur, Groupe Cloutier. Finalement, Robert Beauregard, cofondateur et chef des placements, Global Alpha, arrive en tête de la catégorie Sociétés de gestion indépendante.Finance et Investissement a également souligné l'excellent travail et l'engagement de trois conseillers de l'industrie financière du Québec.Guillaume Parent, président du cabinet Finandicap et représentant en épargne collective chez Services en placements PEAK, est le gagnant dans la catégorie Conseiller multidisciplinaire.Mireille Rondy, directrice de succursale, conseillère en placement et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs mobilières PEAK, remporte quant à elle dans la catégorie Conseillers en placement.Finalement, Michel-Olivier Marcoux, président de Gestion de patrimoine ASF, une firme rattachée à MICA Capital pour son volet épargne collective, est le gagnant dans la catégorie Conseiller de la relève.