02.12.2016 - 10:48 - Richard Cloutier

leungchopan / 123RF Banque d'images

Services en placements PEAK, le courtier en épargne collective du Groupe financier PEAK, lance un outil permettant aux conseillers en épargne collective de transiger des fonds négociés en bourse (FNB).

« Comme vous le savez, on prône beaucoup l'indépendance du conseil et on croit qu'avec ce qui s'en vient dans l'industrie, où les commissions de suivis seront probablement éliminées, il est important pour le conseiller d'avoir accès à des outils qui vont les aider à desservir tous les clients », a indiqué Robert Frances, président du Conseil et chef de la direction de PEAK, lors d'un entretien.« On trouve que les FNB peuvent être un bon outil pour les clients qui cherchent des options à frais plus bas ou pour le petit client qui ne peut pas se permettre la gestion active », a-t-il ajouté.Près de 300 FNB sont disponibles à travers la plateforme, qui a été lancée il y a quelques jours. « Nous avons choisi de ne pas inclure les fonds à haut risque, ceux qui utilisent du levier, et ceux qui génèrent du commissionnement de suivi, car pour nous, il s'agit d'un outil qui doit être utilisé dans les comptes à honoraires à bas frais », a expliqué Robert Frances.L'accès à la plateforme de transaction est réservé aux conseillers en épargne collective inscrits chez PEAK.