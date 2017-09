25.09.2017 - 21:56 - Richard Cloutier

Mérici Services Financiers et Gestion FTM ont annoncé, lundi, la conclusion d'une entente de partenariat.

« Ce qui était significatif pour nous, c'était d'aller chercher un réseau de jeunes conseillers dynamiques qui n'avait pas cherché jusqu'à maintenant à développer l'épargne collective et se contentait de conseiller ses clients en matière d'assurances et de financement. Et lorsqu'ils avaient un besoin en matière d'investissement, ils y allaient surtout en fonds distincts. Là, on va développer l'épargne collective avec eux », explique Maxime Gauthier, chef de la conformité de Mérici, lors d'un entretien téléphonique.C'est le type de partenariat que Mérici, un courtier indépendant en épargne collective ayant son siège social à Sherbrooke, conclut avec tous ses partenaires, précise Maxime Gauthier. « Nous, on ne fait pas d'assurance et on ne veut pas en faire. On laisse les gens gérer leur business d'assurance et de fonds distincts comme ils le veulent, soit à l'interne quand ils sont agents généraux, ou avec des partenaires. C'est le cas pour Gestion FTM avec Aurrea Signature ».Gestion FTM, qui a notamment développé son réseau auprès des étudiants universitaires et des jeunes professionnels, compte près d'une vingtaine de conseillers et possède des bureaux à Sherbrooke, Montréal et Québec. Pour l'instant, six d'entre eux se sont rattachés à Mérici depuis août dernier et « il y en a quelques autres qui sont dans le pipeline, soit qu'ils sont en train de passer leur cours, soit qu'ils ont entamé les procédures nécessaires au rattachement », mentionne Maxime Gauthier.À terme, Mérici espère accueillir l'ensemble des conseillers de Gestion FTM qui détiennent un permis en épargne collective. Mérici compte maintenant pour sa part 56 représentants.« Ce qui est aussi intéressant avec Gestion FTM, c'est qu'ils sont extrêmement ambitieux, signale Maxime Gauthier. Ils ont un plan de croissance et veulent atteindre assez rapidement le nombre de 100 conseillers rattachés à leur bureau. On verra comment leur plan de croissance évolue dans le temps, mais c'est quand même un beau potentiel d'appréciation ».En quête de croissance, Mérici estime avoir trouvé auprès de l'équipe de Gestion FTM la réponse à un autre enjeu : le vieillissement de la profession. « Avec une moyenne d'âge de 45 ans, nous abordons l'avenir avec confiance et serons en mesure d'intégrer plusieurs nouveaux joueurs à notre équipe dans les mois et années à venir », avance Maxime Gauthier.