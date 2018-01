09.01.2018 - 10:51 - Finance et Investissement

Mylo Financial Technologies, la fintech montréalaise dont l'application Mylo arrondit les transactions de ses utilisateurs au dollar supérieur et investit la petite monnaie, désire développer son architecture technologique afin de devenir une plateforme intégrée de gestion des finances personnelles (GFP), propulsée par l'intelligence artificielle, qui aide les Canadiens à investir, quel que soit leur revenu ou leur valeur nette.

Mylo Financial Technologies a mobilisé des capitaux de démarrage de 2 millions de dollars (M$) dans le cadre d'un deuxième tour de financement auquel ont participé Desjardins Capital, Robert Raich et l'investisseur fondateur Ferst Capital Partners (FCP). Les fonds permettront le développement de l'architecture technologique. Un financement confirmé de 500 000 $ s'ajoutera au cours des mois à venir, portant à 2,5 M$ le total des fonds mobilisés dans le cadre de ce tour.« Au Mouvement Desjardins, nous aidons les Canadiens à planifier leur avenir depuis des décennies. Nous nous réjouissons que des solutions de technologie financière comme Mylo répondent à des besoins complémentaires de la population canadienne en matière de finances personnelles, a déclaré Jacques Perreault, vice-président associé Innovations technologiques de Desjardins Capital. Mylo facilite l'investissement pour tous les Canadiens, quel que soit le montant de leur chèque de paie ou celui qu'ils peuvent se permettre de mettre de côté, et nous sommes intimement convaincus que chacun peut et devrait épargner pour réaliser ses objectifs. »En juin 2017, Mylo a fait l'acquisition de Tactex Asset Management, lui permettant d'être le seul service automatisé d'investissement en fonction d'objectifs à offrir à tous les Canadiens l'accès à un portefeuille diversifié géré par des professionnels. Mylo a lancé son application iOS en juillet 2017, puis l'application Android à l'automne suivant.Mylo invite les Canadiens à investir avec moins d'un dollar, en plaçant automatiquement leur petite monnaie dans un portefeuille diversifié et personnalisé de Fonds négociés en bourse (FNB). L'utilisateur fixe un objectif d'investissement pendant le processus d'adhésion - par exemple, accumuler le montant nécessaire pour un voyage ou pour le versement initial à l'achat d'une maison. Il peut aussi dynamiser son épargne en effectuant des dépôts ponctuels dans son compte Mylo, et les fonds investis peuvent être retirés en tout temps.Depuis son lancement en juillet 2017, Mylo a fait épargner et investir plus de 1 M$ à l'ensemble de ses utilisateurs en arrondissant plus de 1,6 million de transactions quotidiennes. « Mylo utilise la technologie afin d'aider les Canadiens à intégrer l'épargne et l'investissement à leurs habitudes, favorisant ainsi l'inclusion financière pour un segment de la population qui, traditionnellement, recourt peu aux services de gestion de patrimoine ».