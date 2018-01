Les représentants devront s'adapter

01.01.2018 - Yves Gingras

imagesbavaria / 123rf

Voilà, c'est fait. le gouvernement québécois se plie aux arguments des experts et des divers groupes de la société civile qui exigeaient que le Régime de rentes du Québec (RRQ) soit harmonisé avec les modifications apportées par le gouvernement fédéral au régime en vigueur ailleurs au pays. Toutefois, les représentants devront faire encore plus attention à certaines variables.



Ils devront faire oeuvre de pédagogie et expliquer les nouvelles modifications à leurs clients, selon F. Hubert Tremblay, conseiller principal chez Mercer.