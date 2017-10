La Scotia et AIMCo réduisent leur participation dans le Groupe TMX

04.10.2017 - 14:06 - La Presse Canadienne

La Banque Scotia et l'Alberta Investment Management (AIMCo) ont réduit leur participation dans le Groupe TMX, qui exploite la Bourse de Toronto.



La Scotia et AIMCo ont toutes deux accepté de vendre 2,75 millions d'actions chacune, ce qui représente une participation totale de 9,9 % dans l'entreprise.



Les actions du Groupe TMX (TSX:X) ont été vendues au prix de 67 $ chacune. Le ou les acheteurs des titres n'ont pas été immédiatement identifiés.



L'action du Groupe TMX prenait mercredi après-midi 18 cents et se négociait à 67,93 $ sur le parquet torontois.



Une fois la vente complétée, la Banque Scotia et AIMCo affirment qu'elles détiendront chacune moins de cinq pour cent dans le Groupe TMX et qu'elles ne pourront plus nommer de candidats au conseil d'administration de l'entreprise.



AIMCo gère les investissements de 32 fonds de retraite, de fondation et de gouvernements en Alberta, tandis que la Banque Scotia est l'une des plus grandes banques du pays.