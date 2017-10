Génératrice de consensus

15.10.2017 - Guillaume Poulin-Goyer

Lyne Duhaime (crédit photo : Martin Laprise)

Lyne Duhaime ne dirige la division québécoise de l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes (ACCAP-Québec) que depuis 2015, mais elle a déjà laissé sa marque dans l'industrie. Son lobbying a certes contribué à ce que les honoraires des pharmaciens soient dorénavant affichés sur la facture des Québécois lorsqu'ils achètent un médicament, mais c'est en coulisses que son influence est le plus remarquée.



«Depuis que Lyne est en poste, la notoriété de l'ACCAP-Québec s'est améliorée. Nous sommes mieux connus des décideurs, des partenaires et du gouvernement. Les gens vont faire appel plus naturellement à nous», explique Yvon Charest, président et chef de la direction d'iA Groupe financier et membre du conseil d'administration de l'ACCAP.