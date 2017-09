06.09.2017 - 15:09 - Dominique Beauchamp, LesAffaires.com

Deux premiers analystes voient d'un bon œil l'arrivée le 14 novembre novembre de Vincent Duhamel en tant que président et chef de l'exploitation globale de Fiera Capital.

Il s'agit aussi d'un retour au bercail pour ce financier montréalais qui a prolongé son séjour à Hong Kong après avoir sauté sur une occasion au début de sa carrière il y a 20 ans.Étant donné les ambitions de Fiera Capital à l'étranger, Nik Priebe de BMO Marchés des capitaux, juge que M. Duhamel est particulièrement bien équipé pour apporter sa vaste expérience en Asie et une approche mondiale au comité de développement stratégique et de fusion et acquisition de Fiera.Chez Financière Banque Nationale, Jaeme Gloyn, s'attend à ce que M. Duhamel contribue à l'expansion de Fiera Capital en Europe où elle a acquis Charlemagne Capital. En Asie, où la présence de Fiera se limite à un partenariat avec de Nissey Asset Management au Japon, devrait aussi profiter des antennes de M. Duhamel.« L'embauche de M. Duhamel renforce notre confiance dans la capacité de Fiera de faire croitre ses actifs en gestion à long terme, qui soustend notre recommandation d'achat », note l'analyste dont le cours cible s'établit à 16,50$.« Il ne fait aucun doute que ses ambitions et son vif intérêt pour la croissance contribueront grandement à favoriser l'expansion mondiale de Fiera Capital. Je suis fier que notre réputation mondiale ait su attirer une personne aussi talentueuse et expérimentée que lui », a pour sa part déclaré Jean-Guy Desjardins, fondateur, président et chef de la direction de Fiera Capital.La nomination de M. Duhamel survient cinq mois après le départ inattendu du proche collaborateur de longue date de M. Desjardins, Sylvain Brosseau, 55 ans, à titre de chef de l'exploitation.« Je suis ravi de me joindre à une firme qui ne cesse de croître à l'échelle mondiale, qui offre une gamme de stratégies de placement de plus en plus diversifiée et qui jouit d'une excellente réputation. Après plus de deux décennies à l'étranger, je suis très heureux de revenir au Canada pour participer activement à la réussite continue de Fiera Capital », a déclaré M. Duhamel par voie de communiqué.Avant de se joindre à Fiera, le jeune cinquantenaire était associé au capital et chef de la direction en Asie de Lombard Odier & Co., l'une des plus importantes banques privées d'Europe.Auparavant, il a été tour à tour chef de la direction pour SAIL Advisors, une société privée spécialisée dans les fonds de couverture, directeur général de Goldman Sachs à Hong Kong et chef de la direction de State Street Global Advisors, à Hong Kong.Il a élu domicile à Hong Kong en 1997, après avoir mis sur pied une nouvelle division de gestion d'actifs au siège social de State Street à Montréal.M. Duhamel a obtenu un baccalauréat en science économique et science politique de l'Université d'Ottawa en 1985.En 1986, l'Autorité des marchés financiers du Québec lui a octroyé un certificat en valeurs mobilières.En 1989, il a complété le programme de développement économique de l'Université de Waterloo et, en 1991, il a obtenu le titre d'analyste financier agréé de l'Institute of Chartered Financial Analysts à Charlottesville, en Virginie.