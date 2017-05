10.05.2017 - 10:15 - Finance et Investissement

Les actifs sous gestion de Fiera Capital ont totalisé 122,1 milliards (G$) de dollars au 31 mars 2017, soit une hausse de 24,1 G$, ou 25 %, comparativement au 31 mars 2016, et une hausse de 5,2 G$, ou 4,4 %, par rapport au 31 décembre 2016.

Ces résultats sont notamment attribués « aux importantes entrées de fonds des clients au premier trimestre, surtout ceux de la clientèle des marchés institutionnels et de la gestion privée des États-Unis », a indiqué Jean-Guy Desjardins, président du conseil d'administration et chef de la direction de Fiera Capital.« Le premier trimestre a également été marqué par l'introduction fructueuse des stratégies pour les marchés émergents et frontières auprès de nos équipes et de clients ciblés, le tout ayant contribué à la croissance accélérée de notre offre en Amérique du Nord, a-t-il ajouté. Pour ce qui est des stratégies de placement privé non traditionnelles, plus précisément en infrastructures, les récents investissements ont porté les capitaux engagés à de nouveaux sommets. Dans l'ensemble, notre Société continue d'offrir à nos clients une gestion de portefeuille d'actifs axée sur la génération d'alpha ainsi que des stratégies novatrices et diversifiées qui ont permis de démontrer davantage notre valeur par rapport à d'autres gestionnaires d'actifs ».Au premier trimestre, Fiera Capital a obtenu 2,4 G$ de nouveaux mandats, surtout dans les secteurs des marchés institutionnels et de la gestion privée, alors que la perte de mandats est évaluée à une valeur de 1,1 G$.Il faut noter qu'en avril 2017, Sylvain Brosseau, président et chef de l'exploitation de Fiera Capital, a démissionné, tout en demeurant membre du conseil d'administration de Fiera Capital. Il oeuvrait pour fiera Capital depuis la création de la société.Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,17 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne et par action de catégorie B avec droit de vote spécial de Fiera Capital. Le dividende est à payer le 19 juin 2017 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 22 mai 2017.