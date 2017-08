23.08.2017 - 10:26 - Frédéric Roy

Diversico fait l'acquisition du cabinet Alain Guay Services Financiers (AGSF) en partenariat avec Louis Gagnon, vice-président du cabinet acquis. Il s'agit de la 41e acquisition de la société depuis 1996 et la plus importante sur le plan financier.

L'acquisition s'est faite sur le nouveau modèle d'acquisitions en partenariat développé par le président de Diversico, Daniel Guillemette. Le programme prévoit l'intégration du cabinet à titre de filiale acquise en partenariat.Dans le cas d'AGSF, Louis Gagnon et Diversico seront propriétaires à parts égales. Le cabinet veut devenir le partenaire de conseillers en phase de développement qui souhaitent saisir des occasions d'acquisitions de clientèles, sans être freiné par le financement, l'intégration numérique ou la gestion des ressources humaines au niveau administratif, comme l'explique Tristan Laliberté, vice-président au développement des affaires du cabinet, par voie de communiqué.« Nous voulions devenir le partenaire de rêve pour le conseiller désireux de ralentir ou de se retirer qui souhaite écrire le dernier chapitre de sa carrière », dit-il.Louis Gagnon se dit satisfait de la démarche.« Les outils mis en place par Diversico, dont le Système-Expert iGeny Pro, l'entreprise de numérisation mobile ScanSquad, leur réseau d'adjointes virtuelles et leur équipe de soutien technologique ont évolué à une vitesse fulgurante, a-t-il souligné dans le communiqué. C'est exactement ce dont j'avais besoin pour faire face aux changements réglementaires qui pleuvent de partout et qui paralysent les conseillers consciencieux. »