Desjardins mise sur les fintechs

01.02.2018 - Frédéric Roy

jippu2498 / 123rf

La stratégie de développement et de croissance canadienne du Mouvement Desjardins se base sur trois axes, soit la gestion de patrimoine, le secteur des modes de paiement et l'assurance de dommages, selon son président et chef de la direction, Guy Cormier.



C'est le secteur de l'assurance de dommages qui sera le vaisseau amiral de la coopérative, troisième assureur en importance dans ce domaine au Canada sur la base des primes brutes souscrites. Guy Cormier est convaincu que ce marché poursuivra sa consolidation dans les deux prochaines années.