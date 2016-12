Désir d'harmoniser les compétences

01.12.2016 - Pierre Théroux

Rawpixel_123RF Banque d'images

L'industrie financière accueille favorablement l'objectif d'améliorer les compétences et la formation continue des conseillers et des firmes de l'industrie. Le Québec pourrait même servir de modèle en matière de formation continue, estiment bon nombre d'organisations.



Voilà ce qui ressort des mémoires déposés à l'occasion de la consultation 33-404 menée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) sur le rehaussement des obligations des conseillers, des courtiers et des représentants envers leurs clients.