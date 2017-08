16.08.2017 - 08:41 - Finance et Investissement

Société de fiducie Computershare du Canada a signé une entente visant l'acquisition des activités d'administration et de fiducie des comptes du marché dispensé de Canadian Western Trust Company (CWT).

À la clôture de l'entente, soit au plus tard le 30 septembre 2017, Computershare assumera le rôle de fiduciaire ou de dépositaire remplaçant du portefeuille des comptes des clients de CWT qui détiennent des titres du marché dispensé. CWT est une filiale exclusive de Canadian Western Bank.L'entente inclut un portefeuille d'environ 22 500 comptes de titulaires de régimes autogérés détenant des titres du marché dispensé, dont la valeur de l'actif sous gestion s'élève à environ 1,7 milliards de dollars (G$). Selon nos prévisions, la clôture de l'entente aura lieu au plus tard le 30 septembre 2017.« Cette entente souligne l'engagement stratégique de Computershare envers le marché dispensé. Ayant accru notre présence dans ce segment du marché, nous pouvons maintenant offrir aux participants au marché dispensé du Canada entier, qu'il s'agisse d'émetteurs, de courtiers ou d'investisseurs, un partenariat avec un chef de file engagé, qui possède une vision à long terme et les ressources nécessaires pour leur fournir l'expertise, les solutions et l'investissement dans la technologie qui répondront à leurs besoins non seulement à l'heure actuelle, mais pour un bon nombre d'années à venir », a déclaré Stuart Swartz, président et chef de la direction de Computershare Canada.Computershare se présente comme un chef de file mondial en matière de transfert de titres et de tenue des registres d'actionnaires, de régimes d'employés à base d'actions, de services hypothécaires, de sollicitation de procurations et de communications avec les parties prenantes. Fondée en 1978, Computershare est représentée sur tous les grands marchés des capitaux et compte plus de 16 000 employés dans le monde entier.