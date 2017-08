10.08.2017 - 09:37 - Finance et Investissement

kritchanut/ 123RF Banque d'images

CI Financial, basée à Toronto, a confirmé jeudi avoir conclu une entente afin d’acquérir Sentry Investissement, également de Toronto. La transaction regroupera deux des plus importants cabinets indépendants de gestion d'actifs actifs du Canada.



En vertu de l'entente, CI achètera toutes les actions en circulation de Sentry et de sa filiale Sentry Investments Inc. pour un total de 780 M$, payable en trésorerie de 230 M$ et le solde des parts de CI. La transaction devrait être complétée le ou vers le 29 septembre, sous réserve des approbations réglementaires.



«Nous sommes très heureux d'ajouter une entreprise de cette qualité au groupe de sociétés financières de CI, car cela améliorera considérablement notre position en tant que gestionnaire d'actifs mondial indépendant du Canada», a déclaré Peter Anderson, le chef de la direction de CI, dans un communiqué. « L'entreprise combinée bénéficiera d'une plus grande échelle, ce qui est essentiel pour être compétitif dans le secteur de l'investissement aujourd'hui ».



Sentry gère une gamme diversifiée de plus de 45 fonds communs de placement et d'autres investissements avec environ 19,1 G$ d'actifs sous gestion au 31 juillet. Au terme du processus d'acquisition, Sentry restera une marque autonome et continuera à fournir ses produits d'investissement.



À la fin de 2016, Sentry s'établissait au 15e rang des plus importantes familles de fonds commun au Canada, avec 18,2 G$ en actif de fonds commun, selon un rapport d'Investors Economics. Son actif sous gestion de fonds commun a connu un taux de croissance annualisé de 14,3 % sur une période de trois ans se terminant en décembre 2016, soit l'un des taux de croissance les plus élevés parmi les plus importantes firmes indépendantes au Canada. À la fin de décembre 2016, Sentry affichait une part de marché canadienne en fonds commun de 1,3 % alors que celle-ci ne s'établissait qu'à 0,7 % à la fin de 2011, selon Investor Economics. De fin 2011 à fin 2016, l'actif en fonds commun de Sentry est passé de 5,7 à 18,2 G$.« Sentry est ravi de rejoindre le groupe de sociétés CI, a souligné Philip Yuzpe, président et chef de la direction de Sentry. Sentry restera l'une des principales sociétés canadiennes de gestion de placements, bénéficiant désormais du soutien de la plate-forme d'investissement Best of Class de CI ».La transaction augmentera l'actif sous gestion de CI de 16% pour environ 140 G$, comparativement à 120,4 G$ au 31 juillet.Les propriétaires de Sentry prendront une grande partie du prix d'achat dans les actions CI et deviendront des actionnaires à long terme importants dans CI.Plus tôt cette année, Sentry et son ancien chef de la direction, Sean Driscoll, ont conclu un règlement de 1,5 M$ avec la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario afin de régler des allégations selon lesquelles celui-ci aurait violé la règle des pratiques de vente de fonds communs de placement en envoyant des conseillers à une somptueuse conférence en Californie et en fournissant des billets pour assister au Grand Prix de Montréal.