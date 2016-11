15.10.2016 - Richard Cloutier

Thelightwriter_123RF

La technologie blockchain touchera-t-elle le travail des conseillers ? Bon nombre le croient, mais des questions portant notamment sur la sécurité des données restent sans réponse.



«La technologie blockchain, à l'instar de plusieurs technologies que l'on observe dans le fintech et l'assurtech, nous intéresse. Nous y voyons beaucoup de possibilités de menacer nos modèles d'affaires, et conséquemment, de les faire évoluer afin de mieux servir nos membres-clients», signale Chadi Habib, premier vice-président, technologies de l'information, chez Desjardins.





Cette technologie offre certains avantages dont la possibilité de réaliser des opérations avec transparence, fiabilité et sécurité. De plus, «elle permet de garantir l'identification de clients et de biens, et de simplifier les transactions en supprimant le recours à une tierce partie de confiance, un rôle que les banques et les autres institutions financières se sont traditionnellement accaparé et duquel découlent du revenu et des excédents», mentionne Chadi Habib.

Les nouveaux procédés et les architectures basés sur la technologie blockchain, appelée aussi «technologie du grand livre partagé», simplifieront les processus en les rendant moins chers, plus sécurisés et plus accessibles. Ceci modifiera fondamentalement la façon dont les institutions financières feront des affaires, prédit un rapport du Forum économique mondial publié en août dernier.

«On imagine que beaucoup d'institutions financières ont déjà fait basculer plusieurs de leurs processus vers la technologie blockchain. En fait, la transition s'effectuera rapidement, mais tout ça demeure encore émergent», signale Chadi Habib.

En septembre dernier, KPMG Canada a démocratisé un peu plus l'accessibilité de la technologie blockchain auprès des sociétés financières, en lançant une série complète de services de grand livre comptable distribué.

De fait, les professionnels de la finance, dans une proportion de 22 %, estiment que dans un horizon de cinq ans, leurs clients géreront la majorité de leurs actifs à partir d'un portefeuille soutenu par la technologie blockchain, indique une étude menée par Pegasystems et publiée en juillet dernier. Précisons toutefois que 35% des répondants n'avaient jamais entendu parler de la blockchain.

Environnement évolutif

Selon Chadi Habib, la techno bouleverse déjà la relation client-conseiller. Il cite l'exemple du robot-conseiller et de l'intelligence artificielle, qui «ont commencé à changer la manière dont le consommateur consomme le conseil».

La technologie blockchain ébranlera davantage l'environnement de travail du conseiller, d'après lui : «Qu'il soit un peu plus automatisé, plus stratégique, il y aura toujours un rôle pour le conseiller».

Selon Chadi Habib, les procédés davantage susceptibles d'être transformés sont notamment le contrat intelligent, le processus de compensation et de règlement lors de transactions sur titres, les virements et les paiements internationaux, de même que la comptabilité et les systèmes bancaires qui sous-tendent ces fonctions.

«Y a-t-il d'autres modèles susceptibles d'être inspirés de la blockchain qui vont venir changer et simplifier la manière dont les processus pris en charge par les systèmes d'arrière-guichet s'effectuent ? Absolument !» ajoute-t-il.

D'après Chadi Habib, cette technologie touchera rapidement les marchés boursiers, en raison de la manière dont elle facilite et sécurise le processus lié à la compensation, au règlement et à l'enregistrement des opérations de paiement et des transactions sur titres et sur dérivés.

Le Nasdaq a d'ailleurs utilisé la technologie blockchain avec succès en décembre 2015 dans le cadre d'une émission d'actions, réduisant notamment le délai de règlement de l'opération de quelques jours à quelques minutes. Robert Greifeld, directeur général de Nasdaq, a qualifié la démarche «d'avancée majeure dans le secteur financier mondial».

Pour sa part, le Japan Exchange Group, qui opère le Tokyo Stock Exchange and Osaka Securities Exchange, a tiré des conclusions plutôt positives d'une expérience qui intégre la technologie blockchain à l'infrastructure du marché des capitaux, menée d'avril à juin 2016. Le groupe de recherche a notamment conclu qu'il n'y avait aucune raison de limiter l'application de la technologie blockchain à la cryptomonnaie et qu'elle pouvait certainement être mise à profit à titre de processus simplifié sur le marché des valeurs mobilières

Carolyn Wilkins, première sous-gouverneure de la Banque du Canada, a soutenu en juin dernier «que les possibilités qu'offre la technologie du grand livre partagé sont plus nombreuses pour les applications non liées à la monnaie numérique».

Celle-ci évoquait l'observation de scénarios d'essai liés aux paiements et aux processus post-transaction, dont la compensation et le règlement d'instruments financiers comme les opérations de pension, les obligations, les produits dérivés et les actions.

Il faut dire que les expérimentations impliquant la technologie blockchain par l'industrie financière mondiale ne manquent pas. À l'instar de Goldman Sachs et de BNP Paribas, un regroupement d'institutions comprenant UBS, Deutsche Bank, BNY Mellon et Santander, ont annoncé en septembre leur intention de lancer une monnaie électronique dans le but d'éviter le transit habituel par un réseau de paiement interbancaire lors d'échanges de titres et de transfert des fonds.

De même, une soixantaine d'institutions financières mondiales, incluant Barclays et Citigroup, sont parties prenantes du consortium R3, dont la mission consiste à évaluer et à expérimenter le potentiel de la technologie blockchain dans le domaine bancaire et financier.