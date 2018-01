30.01.2018 - 08:52 - Frédéric Roy

Une nouvelle association verra le jour en avril, mené par Daniel Guillemette, président de Diversico. Il fait le pari de créer Astéris, une association dont la mission sera d'encadrer, de représenter et de soutenir le conseil indépendant.

« Si nous voulons survivre et continuer de nous développer dans un environnement hostile, il faut s'organiser », souligne Daniel Guillemette en entrevue avec Finance et Investissement.Les membres qui adhéreront au mouvement devront respecter les trois piliers fondateurs derrière sa création, soit la transparence, l'objectivité et l'indépendance.Ces valeurs constituent pour le président du cabinet multidisciplinaire Diversico, le terrain où les conseillers indépendants peuvent se démarquer de l'offre des banques auprès des investisseurs.Il compte d'ailleurs en faire la marque de commerce de l'association.« C'est le message qu'on veut lancer à la population, dit-il. Si elle veut des conseils transparents, objectifs et indépendants, il n'y a qu'une seule place où elle peut se tourner, et c'est vers [un conseiller] qui a l'accréditation Astéris.Les firmes et les conseillers qui s'y joindront devront respecter un code d'éthique et se feront auditer ponctuellement afin de vérifier s'ils s'y conforment.Actuellement, Diversico finance seul l'organisation. Daniel Guillemette souhaite former un réseau de membres fondateurs visant à soutenir l'effort marketing.La création de l'association est une manière pour lui d'organiser le conseil indépendant afin de répondre au modèle bancaire. Il reconnaît d'ailleurs que les banques « ne se lèvent pas le matin avec un plan diabolique pour faire disparaître le conseil indépendant ».« Ils ne font que réaliser leur plan d'affaires, si [le conseil indépendant] disparaît, ce sera une conséquence, mais ce n'est ni le souhait ou la volonté [des institutions financières] », indique-t-il, citant des discussions qu'il a eues avec des représentants de grandes institutions.De son avis, le Conseil des professionnels en services financiers (CDPSF) et l'Association professionnelle des conseillers en services financiers (APCSF) sont utiles, à leur manière, et la création d'une nouvelle organisation de conseillers n'est pas contradictoire.Comme le CDPSF fait rayonner le conseil en services financiers au sens large, le conseil indépendant en bénéficie, mais Astéris se dédiera qu'à cette clientèle.Le nom de l'organisation à venir est le fruit d'une analyse de marché. Astéris provient d'astérisme, soit des étoiles brillantes, indépendantes les unes des autres, qui servaient à une certaine époque à guider les gens. La plus connue d'entre elles est la Grande Ourse.« Le parallèle que nous faisons c'est que nous sommes des étoiles super brillantes, indépendantes les unes des autres, et les gens vont se servir de nous pour se guider », explique le président de Diversico.