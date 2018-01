Acquisition et partenariats pour Diversico

11.01.2018 - 09:49 - Frédéric Roy

Diversico, Experts-Conseils a signé trois partenariats et fait l’acquisition du cabinet Financière Radisson au cours des derniers jours. La société a présentement six acquisitions en partenariat en cours d'intégration, pour plus de 15 000 clients supplémentaires.