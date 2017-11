Indispensable service hyper-personnalisé

15.10.2017 - Patricia Chisholm

En juin dernier, Investment Executive (IE) et sa publication soeur Finance et Investissement ont invité sept conseillers, qui servent des clients à valeur nette élevée, à partager leur vision du conseil.



Cette table ronde, qui s'est déroulée à Toronto et en ligne, a été animée par Tracy LeMay, ancien rédacteur en chef d'IE, et Patricia Chisholm, rédactrice principale d'IE. Voici ceux qui ont partagé leurs conseils à cette occasion :