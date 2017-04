Gérer dans l'adversité

01.04.2017 - GUILLAUME POULIN-GOYER

À L'AFFICHE - Comme ses collègues, Eric Stevenson, surintendant de l'assistance aux clientèles et de l'encadrement de la distribution à l'Autorité des marchés financiers (AMF), est en mode écoute.



Et pour cause : les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), dont fait partie l'AMF, envisagent d'interdire les commissions intégrées et les frais d'acquisition reportés sur les fonds d'investissement. Le modèle d'affaires de plusieurs membres de l'industrie est menacé et ceux-ci promettent de livrer bataille.