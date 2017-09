06.09.2017 - 08:54 - Finance et Investissement

Vincent Duhamel, président et chef de l'exploitation globale, Fiera Capital (Groupe CNW/Corporation Fiera Capital)

NOUVELLES DU MONDE – Corporation Fiera Capital a confirmé mercredi la nomination de Vincent Duhamel au poste de président et chef de l’exploitation globale.

À titre de membre de l'équipe de gestion globale, il supervisera les opérations de distribution et les différentes unités fonctionnelles de l'entreprise dans le monde, dont les services juridiques et de la conformité, de la gestion des risques, des technologies, des communications d'entreprise et relations avec les investisseurs ainsi que des ressources humaines.Membre du comité de développement stratégique, il jouera également un rôle important dans les projets d'acquisitions stratégiques, tout en supervisant le développement de la firme à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Vincent Duhamel siégera aux conseils d'administration internes des divisions de Fiera Capital au Canada, aux États-Unis, en Europe et de Bel Air Investment Advisors.« Grâce à ses aptitudes de leader et à son expérience du secteur financier mondial à titre de cadre supérieur d'importantes firmes d'investissement, Vincent était un candidat idéal pour notre nouveau poste de président et chef de l'exploitation globale, a indiqué Jean-Guy Desjardins, président et chef de la direction de Fiera Capital. Il ne fait aucun doute que ses ambitions et son vif intérêt pour la croissance contribueront grandement à favoriser l'expansion mondiale de Fiera Capital. Je suis fier que notre réputation mondiale ait su attirer une personne aussi talentueuse et expérimentée que Vincent Duhamel. »Vincent Duhamel a œuvré à la direction de grandes entreprises mondiales de gestion des investissements en Asie et au Canada, notamment à titre d'associé au capital et chef de la direction en Asie de Lombard Odier & Co., l'une des plus importantes banques privées d'Europe. Auparavant, il a occupé les fonctions de chef de la direction pour SAIL Advisors, une société privée spécialisée dans les fonds de couverture, de directeur général de Goldman Sachs à Hong Kong et de chef de la direction de State Street Global Advisors, à Hong Kong, où il a déménagé, en 1997, après avoir mis sur pied une nouvelle division de gestion d'actifs au siège social de State Street à Montréal.La nomination de Vincent Duhamel entrera en vigueur le 14 novembre 2017.Cette nomination fait suite à la démission, en avril dernier, de Sylvain Brosseau qui assumait le rôle de président et chef de l'exploitation de Fiera Capital. Jean-Guy Desjardins, chef de la direction de Fiera Capital, occupait provisoirement depuis, le poste de chef de l'exploitation globale. En juin, l'ancienne présidente et chef de la direction du Mouvement Desjardins, Monique F. Leroux, a été nommée vice-présidente exécutive et conseillère stratégique pour Fiera Capital.