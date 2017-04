Une « TopGun » de retour chez Empire Vie

12.04.2017 - 09:15 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Empire Vie recrute Jennifer Law comme gestionnaire principale de portefeuille dans l’équipe des actions canadiennes.

Dès le 8 mai, elle gérera le FPG d'actions de petites sociétés et le Fonds commun d'actions de petites sociétés d'Empire Vie. Elle s'occupera également du volet des actions du FPG de revenu mensuel et du Fonds commun de revenu mensuel de la société.



Jennifer Law venait tout juste d'être reconnue par Brendan Wood International comme une gestionnaire de placement « TopGun » au Canada.



Elle travaillait depuis 2003 chez CIBC Gestion globale d'actifs comme gestionnaire de portefeuille et responsable des actions canadiennes à petite capitalisation de style croissance à prix raisonnable.



C'est un retour chez Empire Vie pour la gestionnaire de portefeuille qui était gestionnaire de portefeuille d'actions canadiennes à petite capitalisation avant 2003.



Dans ses nouvelles responsabilités, elle remplace Virginia Wai-Ping qui ne travaille plus pour la société.