Ron Friesen nommé chef des finances d'Empire Vie

20.09.2016 - 08:22 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE - Ron Friesen est le nouveau vice-président principal et chef des finances d'Empire Vie.

M. Friesen, qui entrera en poste le 3 octobre, a occupé depuis plus de 20 ans divers postes de direction auprès de banques et d'assureurs au Canada et aux États-Unis.

Il a fait sa marque dans les domaines de la gestion financière, la communication de l'information financière et la fiscalité, ainsi que la gestion du risque, des liquidités et du capital.