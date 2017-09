Retraite pour l'actuaire en chef d’iA Groupe financier

07.09.2017 - 07:32 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le vice-président exécutif, chef des finances et actuaire en chef d’iA Groupe financier, René Chabot, prendra sa retraite en février 2018.

Il s'est joint à la société en 1983, après ses études en sciences actuarielles, d'où il a gravi les échelons jusqu'à ses plus récentes responsabilités.



« En plus de la passion et de l'énergie qui sont devenues sa marque de commerce dans tout ce qu'il entreprend, je tiens à souligner particulièrement son mélange unique de leadership fortement axé sur la performance et de dévouement à servir les intérêts à long terme de iA Groupe financier », a dit Yvon Charest, président et chef de la direction du groupe, par voie de communiqué.



C'est Jacques Potvin, présentement vice-président et chef de la gestion des risques, qui remplacera René Chabot comme actuaire en chef, et ce, à compter du 16 février 2018.