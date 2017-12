05.12.2017 - 09:55 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE –Graeme Hepworth remplacera Mark Hughes au poste de chef de la gestion du risque du Groupe de la direction au sein de la RBC.

Graeme Hepworth relèvera de Dave McKay, président et chef de la direction de RBC, et fera partie du Groupe de la direction, chargé d'établir l'orientation stratégique globale de RBC. Dès le 18 février 2018, pour assurer la transition, il sera nommé chef délégué de la gestion du risque, sous la direction de M. Hughes, et deviendra chef le 9 avril.Graeme Hepworth est entré à la Gestion des risques du Groupe en 1997. Depuis lors, il a occupé plusieurs postes appuyant les équipes de tous les secteurs de RBC et travaillant dans les principaux marchés de RBC à l'extérieur du Canada à titre de chef, Risque de marché - États-Unis et de chef de la gestion du risque - Europe. Depuis 2015, M. Hepworth est vice-président sénior de la gestion du risque du Groupe.M. Hepworth reprendra les fonctions de Mark Hughes qui prend sa retraite le 9 avril 2018, après 37 ans de service. Depuis 1981, M. Hughes a occupé des postes d'importance croissante, principalement au sein des services Grande entreprise et Crédits mondiaux. Avant d'être nommé chef de la gestion du risque du Groupe en 2003, il était vice-président directeur et chef de l'exploitation, Marchés des capitaux dans les bureaux internationaux de RBC.