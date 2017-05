Nouvelle présidente du C.A. pour Capital régional et coopératif Desjardins

01.05.2017 - 09:22 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Le conseil d’administration de Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) nomme Sylvie Lalande comme présidente de son C.A.

La présidente actuelle du C.A. du Groupe TVA devient ainsi présidente pour le fonds fiscalisé ayant un actif de 1789 M$ et appartenant à plus de 100 000 investisseurs du Québec.



« La nomination de Sylvie Lalande à titre de présidente du conseil de CRCD ouvre un nouveau chapitre en vue de valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. Elle a une connaissance fine du réseau des entreprises au Québec », a dit Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif, par voie de communiqué.



Sylvie Lalande remplace Jacques Plante, président sortant du groupe.