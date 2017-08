04.08.2017 - 07:47 - Finance et Investissement

NOUVELLES DU MONDE – Northleaf Capital Partners annonce l'arrivée en poste de Kathleen Ffrench à titre de vice-présidente des ventes, qui travaillera au bureau de Montréal nouvellement ouvert.

« Elle jouera un rôle clé dans la croissance soutenue de nos programmes d'investissement sur les marchés privés mondiaux, a affirmé Stephen Foote, chef mondial des ventes de Northleaf. L'expérience de Kathleen est hautement complémentaire à celle de l'équipe en place et accroîtra notre capacité actuelle à offrir des services aux investisseurs et à leurs conseillers au Québec et dans l'Est du Canada. »Avant de joindre Northleaf, Kathleen était chef des ventes institutionnelles pour l'Est du Canada chez Placements institutionnels Sun Life. Auparavant, elle a occupé des postes aux ventes et aux relations avec les conseillers chez Investissements Standard Life, après avoir amorcé sa carrière à titre d'associée chez Mercer, travaillant au sein du groupe de conseil en placement de la société. Elle détient un baccalauréat en arts (avec spécialisation en économie) obtenu avec distinction à l'Université Concordia.

Gestionnaire indépendant de fonds du marché privé, Northleaf Capital, de Toronto, gère des engagements de plus de 9 milliards de dollars américains en placements privés, infrastructure et dette privée pour le compte de régimes de retraite publics, privés et multiemployeurs, de fonds de dotation, de fondations, d'institutions financières et de firmes de gestion privée de patrimoine. La firme privée compte sur une équipe de plus de 90 professionnels répartis entre ses différents bureaux, notamment à Londres et Chicago.



Northleaf s'est structurée en entreprise et est détenue par ses dirigeants depuis 2009, à la suite de la scission de TD Capital Private Equity Investors, l'entité du Groupe financier Banque TD chapeautant le fonds de capital-investissement, ainsi que les activités d'investissement sur le marché secondaire et de co-investissement.